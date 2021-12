Kena: una valanga di Giga a 7,99€ con questa PROMO

Kena, operatore virtuale di TIM, propone in questo periodo che ci avvicina al Natale una promozione con una valanga di Giga a meno di 8 euro al mese.

Al pacchetto standard ci sono per 30 giorni altri 100 Giga completamente GRATIS!

Kena Valanga di Giga: ecco la PROMO

La tariffa, disponibile solo richiedendo la portabilità da specifici MVNO, offre 200 Giga complessivi in 4G su rete TIM fino a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso tutte le utenze sia fisse che mobili italiane e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Il tutto a soli 7,99 euro al mese. I 200 Giga del bundle prevedono 100 Giga di base ed altri 100GB aggiuntivi disponibili solo per 1 mese.

Tale promozione è disponibile solo tramite portabilità del proprio numero da Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Sempre inclusi nel canone mensile troviamo 5,5 Giga di traffico internet in 3G da utilizzare in roaming.

Questa promozione Operator Attack è attivabile online e nei negozi autorizzati Kena entro le 10.00 del giorno 11 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.

Come funziona la PROMO +100 Giga per 30 Giorni?

La tariffa Kena Special a 7,99 euro mensili prevede per questo periodo promozionale ben 200 Giga, di cui 100 Giga disponibili solo per 30 giorni senza costi aggiuntivi. Nello specifico, l’opzione +100 Giga viene disattivata in automatico a partire dalla seconda mensilità. Inoltre, i Giga non usufruiti non sono cumulabili.

Questo significa che dopo il primo mese la promozione prevederà i “soli” 100 Giga inclusi nel canone mensile.

Costi ed altro

Richiedendo la portabilità ONLINE sono compresi i costi di attivazione e quelli relativi alla scheda SIM ed alla spedizione a casa.

Cosa aspetti? Lasciati travolgere dalla valanga di Giga di Kena a meno di 8 euro al mese.