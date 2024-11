Kena: ultimissime ore per attivare l'offerta da 4,99€ con ben 100 Giga

A partire dallo scorso 14 novembre, Kena sta riproponendo un’interessante tariffa per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da specifici operatori.

Stiamo parlando dell’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, una promozione molto competitiva che, a soli 4,99 euro al mese, offre un pacchetto piuttosto generoso: minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS e ben 100 Giga di traffico dati in 4G.

Offerta Kena 4,99 Flash 100 Online: cosa comprende

Kena renderà disponibile quest’offerta fino a domani, 19 novembre, salvo eventuali proroghe o modifiche da parte dell’operatore.

A differenza delle precedenti campagne, in cui questa promozione era accessibile solo tramite link dedicati o attraverso iniziative mirate a riconquistare ex clienti, ora la strategia di Kena sembra puntare su una maggiore accessibilità, pur mantenendo i requisiti circa gli operatori di provenienza. Non sono previsti costi di attivazione o per l’acquisto della SIM: l’unica spesa iniziale consiste in una ricarica di 5 euro, che copre il primo mese dell’offerta lasciando una minima quantità di credito residuo.

Per aderire, è necessario trasferire il proprio numero in Kena da una delle compagnie specificate, tra cui Iliad, Fastweb, Poste Mobile e molti altri operatori virtuali: sono esclusi Ho Mobile e Very Mobile, tuttavia non mancano Coop Voce a Lyca Mobile, passando per Digi Mobil e Spusu. Quest’ampia selezione sottolinea il tentativo di accaparrarsi una significativa porzione di pubblico, puntando su un mix di semplicità, costi contenuti ed un’offerta dati decisamente generosa rispetto al prezzo mensile richiesto. Per maggiori chiarimenti, il sito ufficiale di Kena è a vostra disposizione.