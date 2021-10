Kena Super è la nuova promozione lanciata oggi dall’operatore virtuale ex Noverca a meno di 8 euro al mese dedicata ad un certo target di clientela.

Kena Super: i dettagli

La promozione in questione offre 80 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload di velocità su rete TIM, minuti illimitati di chiamate verso tutti i carrier presenti in Italia e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Il tutto a soli 7,99 euro ogni mese, stesso prezzo che aveva la Kena Flash non più attivabile. L’offerta è disponibile solo richiedendo la portabilità dai seguenti MVNO Iliad, Lycamobile, Poste Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Feder Mobile, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile e Fastweb.

Compreso nel canone mensile della promo troviamo anche 4,5 Giga in 3G per navigare in Europa senza costi aggiuntivi

Anche questa nuova neonata tariffa Super di Kena Mobile è attivabile sia online sia presso i rivenditori autorizzati.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione così come quello richiesto per la spedizione della SIM è completamente gratuito. L’unica spesa iniziale da sostenere prevede solo la prima mensilità.