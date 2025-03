Kena ripropone l'offerta da 4,99 euro, ma questa volta c'è un costo in più

A partire dallo scorso 10 marzo, Kena ha introdotto una nuova versione della sua offerta Kena Voce 4,99 Promo, che ora prevede un costo di attivazione di 5 euro, rispetto alla precedente configurazione che lo includeva gratuitamente.

Questa modifica è stata applicata sia online, sul sito ufficiale di Kena, e sia nei punti vendita fisici dell’operatore, segnando un cambiamento da non trascurare rispetto alla formula passata.

Cosa prevede Kena Voce 4,99 Promo

L’offerta di Kena, pensata per chi sfrutta principalmente le telefonate, rimane invariata nei suoi contenuti: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 1 GB di traffico dati in 4G, tutto al prezzo di 4,99 euro al mese. La SIM, invece, continua ad essere gratuita. La novità principale riguarda proprio il costo di attivazione, che ora si aggiunge alla prima ricarica obbligatoria di 5 euro, portando la spesa iniziale ad un totale a 10 euro (5 euro per l’attivazione e 5 euro di ricarica, di cui solo 0,01 euro rimangono come credito residuo).

Pur con questa modifica, l’offerta rimane disponibile per la sottoscrizione fino ad ulteriori comunicazioni. È possibile attivarla sia con un nuovo numero e sia effettuando la portabilità da altri operatori, tra cui Iliad, Fastweb, Poste Mobile e una lunga lista di MVNO, ad esclusione di Ho Mobile e Very Mobile. Tra gli operatori compatibili figurano anche nomi come Tiscali, Lyca Mobile, Coop Voce, Spusu e molti altri.

Questa revisione dell’offerta arriva dopo una serie di modifiche al portafoglio di Kena, avviate già il 6 marzo scorso. Sebbene l’introduzione del costo di attivazione rappresenti un aumento della spesa iniziale per gli utenti, l’offerta continua ad essere molto competitiva, soprattutto per chi cerca una soluzione economica focalizzata sulle chiamate. Per tutti i chiarimenti del caso, in relazione a questa ed alle altre offerte Kena disponibili al momento, rimandiamo come sempre al sito ufficiale dell’operatore.