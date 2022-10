Oltre a Very con la sua PROMO 300GB, anche Kena ha deciso di promuovere la sua tariffa speciale di Halloween con 130 Giga di traffico internet a meno di 7 euro al mese. Tale promo è disponibile ONLINE solo per chi passa da alcuni virtuali.

Kena: ecco la PROMO Halloween con 130 Giga!

La tariffa esclusiva offre 130 Giga di traffico dati in 4G con prestazioni di velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi carrier mobile e fisso nazionale e 500 SMS verso tutti. Il tutto a soli 6,99 euro ogni mese con ben 6 Giga di internet in roaming da utilizzare ogni mese in tutta Europa.

La tariffa disponibile da qualche giorno è attivabile ONLINE solo richiedendo la portabilità del proprio numero da Iliad, Poste Mobile, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali Mobile, Welcome Italia, Wings e Withu.

La promozione non prevede aumenti di prezzo nell’arco dei mesi ed è inoltre priva di vincoli contrattuali. Incluso nel canone mensile, troviamo anche il VoLTE che si attiva automaticamente in presenza di un device compatibile consultabile in questa lista.

L’offerta lanciata per competere a quella di Very con 300GB è attivabile solo in portabilità dai gestori virtuali menzionati prima. Non è possibile portare il proprio numero da altri operatori oppure richiedere un nuovo numero.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto oggi è disponibile sul sito web ufficiale del second brand TIM con attivazione e spedizione della SIM completamente GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.