Kena Promo Flash è la tariffa dell'omonimo virtuale con tanti Giga bundle voce illimitato dedicata a chi vuole attivare un nuovo numero oppure passare da determinati carrier MVNO.

Kena Promo Flash: i dettagli

La promo in questione offre ben 100GB in 4G a 60 Mbps in download ed upload su rete TIM, minuti e SMS illimitati verso tutti al costo di soli 9,99 euro ogni mese. Inoltre, sempre compresi nel piano troviamo ben 5,5 Giga di traffico dati in 3G da utilizzare in Europa grazie agli accordi di roaming.

Kena 9,99 è disponibile per tutti i clienti che intendono attivare una nuova numerazione oppure che passano da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, HoMobile, Tiscali, Fastweb, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

La promozione è bloccata e non prevederà in futuro variazioni contrattuali. Inoltre, come tutte le tariffe dell'operatore virtuale di TIM non prevede alcun vincolo. Questo significa che sarete liberi di cambiare operatore senza pagare alcunché.

Costi ed altro

Kena Promo Flash a meno di 10 euro mensili non prevede costi iniziali. La SIM così come la spedizione sono completamente gratuite.