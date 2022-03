Kena Mobile: VoLTE in arrivo nei prossimi mesi

La tecnologia VoLTE è forse una delle più ricercate ed utili presenti presenti tra gli operatori telefonici come Kena Mobile, Poste Mobile, Very Mobile, WINDTRE, ecc… Non tutti i gestori, virtuali e non, utilizzano questa funzione che praticamente permette di chiamare con una qualità maggiore grazie all'utilizzo della rete 4G.

Dopo l'annuncio da parte di Poste Mobile, anche Kena, il virtuale di TIM, sarebbe in procinto di lanciare il VoLTE. L'ex Noverca già da tempo sta per spegnere nei prossimi mesi il 3G, proprio come sta facendo l'operatore principale.

Vediamo ora maggiori dettagli su quando dovrebbe arrivare quest'interessante implementazione da parte di Kena Mobile.

Kena Mobile: VoLTE in arrivo?

La feature in arrivo a partire dal mese di Aprile 2022, consentirà di chiamare tramite il 4G. L'arrivo del Voice Over LTE è di fatto necessaria visto che in caso di non presenza della rete 4G, la SIM verrà switchata al 2G senza però la possibilità di navigare.

Oltre, infatti, alla maggiore qualità vocale, il VoLTE permette anche di navigare a chiamata in corso senza alcuna interruzione.

La nota apparsa nel sito di Kena spiega molto bene cosa accadrà a partire da Aprile 2022, data di inizio switch-off della rete 3G: