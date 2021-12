PosteMobile: VoLTE e roaming 4G in arrivo, sembra

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, l’operatore Full MVNO PosteMobile, attestato su rete Vodafone, dovrebbe lanciare per il prossimo anno la funzione del VoLTE.

PosteMobile: VoLTE in arrivo?

La funzionalità che dovrebbe essere implementata gradualmente sulle SIM PosteMobile sarà quella del VoLTE. Il Voice Over LTE è un’interessante funzione che permette di chiamare in alta qualità utilizzando la rete 4G. Questa novità sarà sicuramente una manna dal cielo visto che attualmente i clienti Poste Mobile rammentano una scarsa qualità per quanto riguarda le chiamate. Questo perché Vodafone ha dismesso le sue reti 3G e dunque tutti i virtuali sulla sua rete stanno utilizzando per le chiamate il vecchio 2G.

Inoltre, l’HD Voice non permette solo di chiamare in alta qualità ma offre anche la possibilità di navigare con la rete 4G anche durante una chiamata.

Oltre a questa novità dovrebbe arrivare anche la navigazione in roaming in 4G che per ora è inclusa con tutte le promozioni solo in 3G.

Quando arriverà il VoLTE?

L’arrivo del VoLTE sarebbe previsto entro il primo trimestre del nuovo anno, stando a quanto trapelato in esclusiva dai colleghi di MVNO News.

L’abilitazione di questa tecnologia avverrà in maniera graduale e varrà solo per i clienti con uno smartphone compatibile.