Kena Mobile: PROMO Special con 100GB a 7,99€

Kena Mobile continua ad offrire la sua PROMO Special disponibile per chi necessita di cambiare il proprio gestore telefonico senza spendere una follia. Questa tariffa, che vedremo tra poco, offre minuti, SMS e Giga a meno di 8 euro mensili.

Kena Mobile: PROMO Special a 7,99€

L'offerta in questione prevede 100 Giga di traffico dati in LTE con velocità massima fino a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso numerazioni mobili e fisse e SMS senza limiti e verso tutti. Il tutto per un canone di soli 7,99 euro ogni mese con rinnovo sul credito residuo. Inoltre, nel canone mensile troviamo anche un bundle pari a 5,5 Giga in 3G da utilizzare mensilmente in roaming.

Attualmente, in questa tariffa non è previsto il prezzo bloccato per sempre come per altre dell'operatore virtuale in questione. Con la mancanza di tale indicazione, l'operatore virtuale in questione potrà variare il costo mensile nell'arco dei mesi. In realtà però, tale promo non ha vincoli ed è una ricaricabile, questo significa che potrete cambiare gestore senza penali anche in caso di mancata rimodulazione.

Questa particolare Kena Special è valida solo se si richiede la portabilità da Iliad, Elite Mobile, Fastweb, Enegan Mobile, Poste Mobile, Professional Link, Lyca Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Spusu Italia, Welcome Italia, Rabona, Wing Mobile e Withu Mobile.

Dunque ricapitolando, è possibile attivare questa promozione solo cambiando gestore e provenendo da specifici MVNO. Non è quindi possibile attivare una nuova numerazione con questa tariffa.

Costi ed altro

Il contributo da sostenere inizialmente ammonta a soli 7,99 euro una tantum. Questo significa che ciò che si paga è praticamente solo il canone mensile. Per quanto riguarda SIM, attivazione e spedizione della scheda sono tutte spese completamente azzerate.