Kena Mobile segue il suo maggior competitor Very Mobile e decide così di riproporre la sua promo Porta un amico in Kena. Vediamo come funziona e quali vantaggi offre!

Kena Mobile: Porta Un Amico

L’iniziativa promozionale che permette di ricevere 5€ di ricarica passando all’operatore virtuale ex Noverca è compatibile con le tre tariffe disponibili a catalogo.

La prima offerta, dedicata ai nuovi numeri, comprende un bundle dati di 50GB con minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7,99 euro mensili.

Kena 9,99, invece, mette a disposizione ben 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro ogni mese. Questa tariffa è disponibile sia per nuove numerazioni sia per chi passa da determinati MVNO come Fastweb, Iliad, Poste Mobile, ho.mobile ed altri.

La terza promo compatibile con l’iniziativa del Porta un amico è la Kena 12,99, attivabile tramite portabilità da qualsiasi operatore. L’offerta in questione prevede 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 12,99€ al mese.

L’invitante non appena l’amico invitato attiverà la SIM con Kena Mobile, riceverà anch’esso 5€ di ricarica e potrà accumulare fino ad un massimo di 50 euro con il raggiungimento di 10 amici. Per avere maggiori informazioni in merito a questa iniziativa potete cliccare su questo link.

Costi ed altro

I costi di attivazione per l’offerta Kena 9,99 e per la Kena 12,99 sono completamente gratuiti. L’unica promo che prevede un contributo iniziale è quella da 7,99€ mensili. In questo caso, l’entry fee è pari a 4,99€. Inoltre, per tutte e tre le tariffe la spedizione è gratuita.

Kena Mobile

Tariffe