Kena: la conveniente offerta da 4,99€ con 100GB continua per pochi giorni

L’operatore virtuale Kena ha deciso di prolungare, per un periodo limitato, la vantaggiosa offerta Kena 4,99 Flash 100 Online.

Questa promozione, che avrebbe già dovuto concludersi, è ora disponibile fino alle ore 10 del 22 gennaio, salvo ulteriori cambiamenti che potrebbero essere comunicati sul sito.

Offerta Kena 4,99 Flash 100 Online: cosa prevede e come attivarla

La tariffa Kena prevede un pacchetto mensile a soli 4,99 euro, che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 sms e ben 100 giga di traffico dati in 4G. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca una soluzione conveniente per comunicare e navigare.

C’è un dettaglio importante da prendere in considerazione: l’offerta è dedicata esclusivamente a chi decide di passare a Kena mantenendo il proprio numero, provenendo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb ed altri operatori virtuali, con l’esclusione di Ho Mobile e Very Mobile. Per attivare l’offerta, è prevista una piccola ricarica iniziale di 5 euro, di cui 0,01 euro rimarranno come credito residuo.

È bene tenere presente che, in caso di mancato pagamento a causa di credito insufficiente, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online verrebbe sospesa. In questo caso, per chiamare, inviare sms e navigare, sarebbero applicate le tariffe del Piano Base: nello specifico, si parla di 35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni sms inviato e 50 centesimi ogni 50MB per la navigazione internet. Le medesime condizioni sarebbero applicate anche nel caso in cui l’offerta non venisse rinnovata per un periodo superiore a 90 giorni.

Va poi precisato che l’operatore include, senza costi aggiuntivi, servizi utili come l’ascolto della Segreteria Telefonica e gli SMS di reperibilità “Lo Sai” e “Chiama Ora”. Per maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte Kena attualmente disponibili, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’operatore e di continuare a seguirci per restare sempre aggiornati su eventuali cambiamenti futuri.