Kena ha lanciato una nuova offerta flash con 100 Giga a 4,99€/mese

Nella giornata di oggi Kena ha lanciato l’offerta flash con 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita, così come la SIM.

Sul sito ufficiale, Kena spiega che la nuova offerta è sottoscrivibile dagli utenti che portano il loro numero da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO, tra cui CoopVoce, Tiscali e Lycamobile (la lista completa è disponibile a questa pagina).

Entrando più nello specifico, l’offerta flash di Kena Mobile include 100 Giga in 4G per navigare in Internet, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, più 200 SMS verso i numeri mobili.

Riguardo invece al roaming, sono inclusi 5,5 Giga per navigare in Europa. I Giga per rimanere connessi a Internet dall’estero sono da considerarsi inclusi nei 100 Giga dell’offerta, come si evince dalla descrizione sul sito.

Se si è in vacanza fuori dall’Europa, ad esempio negli Stati Uniti o in Giappone, la connessione rimane in 4G e la velocità dipende dalla rete degli operatori con cui TIM ha stipulato accordi di roaming. Anche in questo caso, per l’elenco completo vi rimandiamo a questa pagina di Kena (cliccando sul link si apre un file PDF).

Detto questo, l’attivazione dell’offerta avviene direttamente online sul sito di Kena cliccando sul bottone Acquista posizionato in alto a destra sulla pagina dedicata. In alternativa si può procedere con l’attivazione anche tramite l’app Kena Mobile, disponibile sia per Android che per iPhone, oppure contattando il servizio assistenza clienti al numero 181 (la chiamata è gratuita).

Quella di Kena comunque non è l’unica novità di oggi nell’ambito delle tariffe mobile. Questa mattina, infatti, ho. Mobile ha lanciato un’offerta analoga, con 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati. D’altronde, è tempo di Black Friday per tutti.