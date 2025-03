Kena: avete ancora una possibilità per attivare l'irripetibile offerta da 4,99€

L’operatore virtuale Kena ha deciso di prorogare, per l’ennesima volta, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, mantenendo il prezzo di 4,99 euro al mese.

Questa promozione, definita “Imperdibile” nella relativa campagna pubblicitaria, include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G. Inizialmente prevista fino al 12 marzo, l’offerta era stata estesa fino al 18 marzo ma, nella serata del 19 marzo, è stata nuovamente prolungata da Kena seguendo un countdown che ora punta alle 23:59 del 25 marzo.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

Per attivare l’offerta, è necessario accedere ad una pagina dedicata sul sito di Kena, disponibile tramite campagne digitali, e richiedere la portabilità del numero. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: la portabilità non è consentita per chi proviene da Ho Mobile o Very Mobile, ma è possibile per utenti di specifici operatori quali Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO come Lyca Mobile, Coop Voce.

Una novità introdotta dallo scorso 6 marzo consiste nel costo di attivazione pari a 5 euro, che va ad aggiungersi alla prima ricarica obbligatoria del valore di 5 euro. Di questi, solo 0,01 euro rimangono disponibili come credito residuo, portando la spesa iniziale ad un totale a 10 euro. La SIM, invece, è gratuita.

Nonostante qualche piccolo intoppo tecnico, come il messaggio “promozione terminata” apparso nelle scorse ore, l’offerta è tornata disponibile, confermando l’interesse di Kena nel mantenere attiva questa proposta. Con un mix di minuti illimitati, SMS ed un generoso pacchetto dati, Kena 4,99 Flash 100 Online si conferma come una delle opzioni più convenienti non solo nel portfolio dell’operatore ma anche nell’intero panorama delle attuali tariffe telefoniche, specie per chiunque cerchi un’offerta low cost completa ed affidabile. Per altre informazioni, vi ricordiamo di consultare il sito ufficiale di Kena, anche in previsione di ulteriori proroghe future.