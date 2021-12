Keanu Reeves nega di aver giocato a Cyberpunk, anche se questa affermazione è contraria a quanto dichiarato da CD Projekt in precedenza. L'editore ha riferito che l'attore ha giocato al videogame e lo ha “adorato”. Chi mente e chi dice la verità?

Cyberpunk 2077: Keanu Reeves ha detto la verità?

L'attore di Cyberpunk 2077 Keanu Reeves ha negato di aver mai giocato al gioco e questa dichiarazione contraddice le precedenti affermazioni del suo editore CD Projekt.

Durante una chiamata agli utili lo scorso novembre, poco prima dell'uscita ritardata del videogame, è stato chiesto al presidente e amministratore delegato di CD Projekt Adam Kiciński cosa pensasse Reeves del titolo in arrivo.

“Ha giocato al gioco“, ha detto Kiciński. “Ma per quanto ne so non ho ancora finito. Quindi, ma sicuramente, ha giocato al gioco e lo adora“. Ma non è così, secondo Reeves, che ha interpretato il “leggendario rockerboy” Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077.

In una nuova intervista di The Verge incentrata sulla demo di Unreal Engine 5 di Epic Games, The Matrix Awakens, a Reeves è stato chiesto se gioca ai videogiochi.

“No“, ha risposto.

“Davvero, anche Cyberpunk?” ha domandato il giornalista.

“No, voglio dire, ho visto delle demo, ma non l'ho mai giocato“, ha risposto l'attore.

I commenti di Reeves potrebbero causare l'ennesimo imbarazzo a CD Projekt e potrebbero anche avere conseguenze più gravi, dato che arrivano meno di una settimana dopo che la società ha confermato di aver avviato trattative di transazione con un gruppo di azionisti che hanno fatto causa alla società per presunto inganno degli investitori per la qualità del gioco.

Insomma, nuove nuvole nere all'orizzonte per la casa editrice polacca.