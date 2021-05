Il nuovo video musicale di Katy Perry ha come protagonista il suo migliore amico Pikachu. Inoltre, per chi non lo sapesse, questo video fa parte del 25 ° anniversario di Pokémon. L'ultimo video di Katy Perry presenta il famoso Pokémon mascotte dell'omonima serie.

Katy Perry e Pikachu: un'amicizia speciale

La pop star ha pubblicato il suo nuovo video per il singolo “Electric“, e il video racconta una storia di formazione sorprendentemente affascinante sulla crescita della donna con Pikachu come migliore amico. Si può vedere una giovane Perry e il suo Pichu che cercano di farsi conoscere all'inizio della sua carriera, mentre la versione attuale della star e Pikachu guardano, in puro stile “Canto di Natale”. Con una curiosa svolta, il video è stato diretto da Carlos López Estrada, ovvero il filmmaker che ha anche scritto e diretto Raya and the Last Dragon della Disney.)

Può sembrare uno strano crossover, ma fa parte della celebrazione del 25 ° anniversario di Pokémon incentrata sulla musica. In precedenza, Post Malone ha pubblicato una sconcertante cover di Hootie and the Blowfish del 1992 “Only Wanna Be With You“, seguita da un surreale concerto virtuale. Si può vedere anche un Gyarados saltare sopra il cantante mentre questi canta.

Naturalmente, è evidente che Nintendo stia cercando di creare una fiorente convergenza tra musica e giochi, la quale ha subito un'accelerazione dopo che gli eventi dal vivo sono stati in gran parte sospesi a causa della pandemia. L'anno scorso, Travis Scott ha eseguito una serie di concerti su Fortnite e Lil Nas X è salito sul palco a Roblox, mentre Minecraft ha ospitato un mini festival musicale.

Sempre parlando del connubio fra grandi artisti e cartoni animati / anime /videogames e film, non possiamo non citare Sunflower, colonna sonora per eccellenza del capolavoro: Spider-Man: into the Spider-Verse, uno dei migliori film a tema “Uomo Ragno” mai prodotti finora. Ve la ricordate? Parliamo di poco più di due anni fa. “Non ce la faccio, troppi ricordi”.

Elettronica