Kanye West non rilascerà il suo nuovo album su Apple Music

Kanye West non rilascerà “Donda 2” sull'opprimente (parole sue) servizio di streaming Apple Music. Segnaliamo che ha affermato che non lo rilascerà neppure su Spotify.

Perché Kanye West si scaglia contro Apple Music e Spotify?

Il cantante sta definendo Apple Music come un “sistema opprimente” di servizi di musica in streaming. Per questo motivo, ha affermato che il suo prossimo album “Donda 2” sarà esclusivamente sul suo dispositivo Stem Player.

West ha annunciato l'uscita di “Donda 2” per il 22 febbraio 2022, un seguito del suo album di successo del 2021. In un post su Instagram, tuttavia, ha denunciato il modo in cui gli artisti ottengono solo una frazione del denaro che fanno i servizi di streaming come Apple Music, Amazon, Spotify e YouTube.

Non è chiaro il motivo per cui West non si stia scagliando contro le case editrici musicali, che prendono sempre più soldi dalle vendite e dagli streaming di musica, rispetto ai servizi di streaming stessi.

iMessage e Twitter: che succede?

Nelle notizie correlate, sempre parlando del mondo Apple, alcuni utenti segnalano che i link avanzati di Twitter in iMessage mostrano tweet aventi caratteri mancanti.

In un rapporto di 9to5Mac pubblicato poche ore fa, gli utenti che sono soliti usare iMessage hanno segnalato che le anteprime dei tweet dai collegamenti di Twitter in iMessage non hanno mostrato l'intero post. Le segnalazioni principali sono arrivate nel corso della giornata di giovedì.

When I paste a link of a tweet in text, the first letter is getting cut off. Is that an iMessage/@Apple problem, or @Twitter error? @AppleSupport @TwitterSupport — Miguel A Ayala (@MiguelAyala312) February 18, 2022

I link inviati tramite iMessage vengono analizzati dai server Apple per generare un'anteprima avanzata all'interno del thread del messaggio. I collegamenti ai tweet sono soliti mostrano un'anteprima del testo completo, ma non sembra che tutto stia andando per il verso giusto, almeno per il momento.

Poiché questo è probabilmente un problema lato server con i server di Twitter o iMessage, il bug dovrebbe essere risolto da remoto a breve.

Per chi non lo sapesse, segnaliamo che i collegamenti avanzati sono stati una funzionalità presente in iMessage sin dai tempi di iOS 10.