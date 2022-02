Apple annuncia le Powerbeats Pro per gli amanti del basket

Apple ha appena annuncato le nuovissime Powerbeats Pro in edizione limitata che celebrano il 75° anniversario della NBA: un prodotto semplicemente imperdibile per gli appassionati di basket.

Powerbeats Pro: ecco la NBA Edition

L'OEM di Cupertino Apple ha annunciato oggi che rilascerà le Powerbeats Pro in edizione limitata per celebrare il 75° anniversario della NBA.

Sono stati progettati in collaborazione con il negozio di articoli da regalo canadese Better; si legge che questi speciali Powerbeats Pro presentano i loghi Better e NBA con auricolari blu e rossi abbinati. Le cuffie wireless saranno disponibili il 19 febbraio per 249,99 dollari negli Stati Uniti.

Sebbene qui ci siano molti utenti che amano il gioco del basket, purtroppo sembra che, almeno per il momento, siano un'esclusiva del mercato americano; non ci sono informazioni in merito ad un possibile debutto europeo, ma vi terremo aggiornati qualora le cose dovessero cambiare.

Ricordiamo che le Powerbeats Pro sono state lanciate nel 2019; sono stati i primi auricolari Beats totalmente wireless. Le caratteristiche principali includevano ganci per le orecchie per una vestibilità sicura, lo stesso chip H1 visto negli AirPods con tanto di supporto per “Hey Siri”, fino a nove ore di ascolto per carica, resistenza all'acqua e al sudore con classificazione IPX4 e una custodia di ricarica con cavo USB-A (niente USB C, purtroppo).

Segnaliamo che il sito di Apple offre attualmente Powerbeats Pro nei colori nero, blu scuro o avorio esistenti per circa 180€. Al posto di questo modello, noi vi consigliamo anche i nuovi Beats Studio Buds o le Beats Fit Pro da poco arrivate sul mercato europeo. Ecco i prezzi di queste TWS su Amazon:

Studio Buds: 119,99€ (in offerta speciale);

Fit Pro: 220,62€ (al posto 229,95€).

Se invece desiderate le AirPods, il modello Pro lo trovate al costo di soli 219,00€ (in sconto da 279,99€). Quale sarà la vostra scelta? Fatecelo sapere.