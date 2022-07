Juventus in FIFA 23, adesso è ufficiale: prime immagini e trailer

Tanto tuonò che piovve. Dopo diverse indiscrezioni, Electronic Arts ha annunciato il ritorno della Juventus con licenza ufficiale nella celebre serie di giochi di calcio del produttore, a cominciare proprio dall’imminente FIFA 23.

Questa partnership pluriennale vedrà EA Sports diventare l’esclusiva Sport Video Gaming Partner della Juventus, con un’integrazione nel gioco autentica dell’Allianz Stadium, del logo e dei kit del club. Ma sono previste anche altre iniziative al di fuori del titolo.

FIFA 23: torna la Juventus, ecco tutte le novità

Oltre alla partnership con la Juventus, l’ex calciatore bianconero Claudio Marchisio si unirà al titolo come Eroe FUT mentre Dusan Vlahovic, attuale attaccante della squadra più titolata d’Italia, sarà un ambasciatore di FIFA 23. Diventando un oggetto Eroe nella modalità Ultimate Team del nuovo gioco di calcio, Marchisio entra a far parte del gruppo di calciatori che hanno fatto la storia di questo sport incapsulati in nuovi oggetti che rappresentano i momenti indimenticabili che li hanno trasformati in idoli dei tifosi.

FIFA 23 è stato presentato qualche giorno fa e sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre. Sono previsti aggiornamenti all’innovativa tecnologia di gioco di ultima generazione, HyperMotion2, insieme a 300 partner su licenza, che daranno modo agli utenti di accedere a più di 19.000 calciatori in 700 squadre, 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo.

In FIFA 23 sarà possibile cimentarsi anche in competizioni iconiche e ufficiali come UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e la CONMEBOL Sudamericana.

