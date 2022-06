La Juventus torna in FIFA 23? Fine dell'esclusiva con eFootball

La Juventus e Konami annunciano che è ufficialmente terminata la partnership di licenza esclusiva con eFootball, la serie di giochi di calcio della casa giapponese. La notizia, nell’aria ormai da settimane, è stata confermata attraverso un comunicato stampa diffuso a mezzo social.

❗eFootball announced the end of the license agreement for Lega Serie A and Juventus. #juvelive pic.twitter.com/7rmh9eoEnp

È molto probabile dunque che, dopo tre edizioni di assenza, la squadra bianconera possa tornare in FIFA 23 completa di nome, divise e loghi ufficiali, ma si attendono in tal senso conferme da parte di EA Sports.

Questo è il comunicato stampa integrale diffuso nelle scorse ore da Konami:

“Grazie per aver giocato eFootball 2022 e per il vostro continuo supporto. Il nostro contratto di licenza con la Serie A e la Juventus FC sta per concludersi. La rappresentazione del club non sarà modificata in alcun modo nelle versioni console e mobile di eFootball 2022. […] I nostri altri partner italiani, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta, resteranno in esclusiva per eFootball“