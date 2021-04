JustSpeed è ufficialmente da alcune ore un nuovo brand Linkem che si inserisce tra i gestori che offrono internet illimitato a casa in FTTH.

JustSpeed: i dettagli del nuovo brand

Il nuovo brand di Linkem è entrato ufficialmente nel mercato di rete fissa con la sua offerta Speed Power disponibile in promozione a soli 24,90 euro mensili per il primo anno, anziché 29,90€ al mese. Questo prezzo speciale sarà disponibile solo fino al 31 Maggio 2021.

Le prestazioni di JustSpeed in FTTH possono arrivare fino ad 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload.

Nello specifico, oltre a questa promo lancio valida per i primi 12 mesi, Linkem ha annunciato che JustSpeed sarà Main Partner di Snipers, team di Moto3 vicecampione del mondo nel 2020.

A tal proposito, Francesco Sortino, CEO di Linkem, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Siamo orgogliosi di annunciare oggi la nascita del nuovo brand JustSpeed che traduce l’essenza della velocità, tratto essenziale del nuovo servizio. In base ai trend degli ultimi anni, ancor più accentuati negli ultimi 12 mesi a causa della pandemia, si evince che le connessioni per le famiglie saranno a tendere una combinazione delle due tecnologie più performanti, ovvero di fibra fino a casa (Ftth) e 5G Fwa. JustSpeed nasce proprio con l’obiettivo di offrire al mercato il meglio della fibra fino all’appartamento, garantendo la trasparenza, semplicità e rapidità di attivazione che da sempre ci contraddistinguono. Ci rivolgiamo a veri e propri “JustSpeeders”, persone e imprese che pensano e vivono “veloce”, hanno una vocazione digitale, fanno succedere le cose, badano alla sostanza, non vogliono perdere tempo, sono innovativi e, soprattutto, non cercano scorciatoie.”

Tariffe