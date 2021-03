Linkem con il suo nuovo brand JustSpeed ha lanciato una nuova offerta denominata Super Power che propone la Fibra in FTTH ad un prezzo davvero interessante. Il prezzo mensile è attualmente scontato, ma non per molto!

JustSpeed Super Power: i dettagli

Super Power del nuovo Just Speed è disponibile online al prezzo scontato per ben 12 mesi. Nello specifico, l’attivazione della Fibra FTTH fino a 1 Gigabit è acquistabile a soli 24,90 euro mensili. Al termine del primo anno in promozione, l’abbonamento prevederà il rinnovo a 29,90€ al mese.

Il Modem Speedbox ZTE viene offerto in comodato d’uso gratuito ed è dotato di Wi-Fi Dual Band, sia a 2.4 GHz che a 5 GHz, pulsante per il WPS ed altre funzioni molto utili per sfruttare al meglio tutta la potenza della Fibra Ottica.

La velocità in download con la tecnologia Fiber To The Home di JustSpeed può arrivare fino a 1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload.

Costi ed altro

La promo che sconta il canone mensile per un anno è disponibile fino al 31 Marzo 2021. Super Power attualmente non prevede costi di attivazione che solitamente ammontano a 100€ una tantum. L’abbonamento prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi, in caso di inadempienza il cliente è tenuto a pagare 27,40€ e a restituire il Modem Speedbox in comodato d’uso.

Tariffe