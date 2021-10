JustSpeed: Fibra FTTH Linkem a 19,90€ per 6 mesi!

Linkem ha da pochi mesi lanciato il suo brand JustSpeed che eroga servizi in fibra ottica FTTH. Fino al giorno 8 Novembre 2021 è disponibile uno sconto sull’abbonamento per 6 mesi.

JustSpeed by Linkem SPECIAL PROMO: i dettagli

La tariffa offre internet senza limiti a casa in FTTH ora fino a 2.5 Gigabit in download e 300 Mbps in upload e il modem ZTE SpeedBox compreso. Tutto questo per 19,90 euro al mese per il primo semestre. A partire dal settimo mese, il prezzo ammonterà a 29,90 euro mensili.

L’apparato ZTE SpeedBox è compreso in comodato d’uso gratuito. Questo significa che nelle rate mensili non è incluso il Modem.

Inoltre, è possibile in fase di sottoscrizione scegliere il servizio Just Premium che prevede l’intervento tecnico e l’assistenza al primo collaudo della linea. Questo servizio è gratuito fino al 31 Dicembre 2021.

Costi ed altro

L’offerta Just Speed Special Promo che praticamente sconta di 10 euro mensili l’abbonamento FTTH di Linkem è sottoscrivibile entro il giorno 8 Novembre 2021.

Quest’offerta prevede un vincolo di permanenza contrattuale di 2 anni e non ha alcun contributo di attivazione iniziale. In caso di recesso dopo i 24 mesi sarà necessario restituire il Modem ricevuto in comodato d’uso gratuito.

L’entry fee, in questo caso, è anch’esso scontato perché sarebbe pari a 100 euro una tantum.