Just Speed: FTTH Linkem da 19,90€ al mese!

Just Speed è il nuovo brand Linkem dedicato alla connessione in FTTH. Anche per questo periodo natalizio è disponibile la promo a meno di 20 euro al mese.

Just Speed Linkem: i dettagli

La promozione dispone di internet senza limiti a casa rigorosamente in FTTH ora fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem ZTE SpeedBox incluso. Il tutto a soli 19,90 euro ogni mese per i primi 6 mesi di abbonamento. Dopo questo periodo promozionale, la tariffa costerà 29,90 euro al mese.

L’offerta in questione viene sponsorizzata attualmente dal pilota Andrea Migno pilota Moto3 del roaster Snipers Team attraverso uno spot televisivo in onda nelle principali reti.

In questa réclame viene spiegata la differenza principale tra la comune Fibra Misto Rame, anche chiamata FTTC, e la vera Fibra FTTH.

Costi ed altro

Just Speed è disponibile con la Special Promo che sconta per i primi 6 mesi il canone mensile solo fino al 9 Gennaio 2022. L’attivazione, in questo caso, è completamente GRATIS ed è scontata di ben 100 euro!

Tale offerta ha un vincolo contrattuale di 2 anni. In caso di disdetta o cambio gestore prima di questo periodo è previsto un addebito di 27,40 euro. Inoltre, è necessario restituire il modem in comodato d’uso.