Just Dance 2022 per Switch quasi a METÀ PREZZO su Amazon!

Just Dance 2022 per Nintendo Switch è in offerta su Amazon.it con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Questo significa che potete portarvelo a casa con meno di 35 euro!

Il prezzo include anche i costi di spedizione e vi arriverà a casa nel giro di pochissimi giorni. Se volete acquistarlo con Prime invece il costo sale fino a 39,99 euro.

Just Dance 2022: il gioco perfetto per ballare con amici e parenti

La serie non ha certamente bisogno di presentazioni: popolarissimo franchise di party game sviluppato da Ubisoft, con Just Dance 2022 è arrivato sul mercato con 40 nuovi brani e tanti universi mai visti prima. Una community di oltre 138 milioni di giocatori permette di sfidare, anche online, tanti utenti e condividere le proprie performance.

Il gioco include le modalità preferite dei fan, che danno la possibilità di divertirsi con diverse tipologie di partita. Appositi consigli personalizzati ci permetteranno di migliorare le nostre performance e potremo salvare quelli preferiti per rivederli in un secondo momento.

Inoltre, ogni copia del titolo include un mese di accesso gratuito a Just Dance Unlimited, un catalogo in continua crescita con più di 700 brani da ballare da soli o in compagnia di amici o parenti.

Tra i brani presenti in Just Dance 2022 non può ovviamente mancare Baby Shark, che ha da poco festeggiato il traguardo delle 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Se avete intenzione di ballarle questa hit per bambini con i vostri figli, cugini o nipoti questa offerta di Amazon.it è sicuramente quello che fa per voi!

Infine, sapevate che la nota streamer Amouranth è stata bannata dai server di gioco? La colpa però non sarebbe stata sua.