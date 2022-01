Amouranth è stata bannata da Just Dance, ma la colpa non è sua

Kaitlyn Siragusa, meglio nota su internet con il nickname Amouranth, ha fatto sapere su Twitter di aver subito l'ennesimo ban: questa volta dai server di Just Dance, il popolare gioco di danza di Ubisoft.

La streamer, conosciuta principalmente per i suoi contenuti streaming che spesso le hanno causato polemiche e problemi di ban su Twitch, spiega che il suo account Just Dance è stato hackerato con tanto di modifica del nome: da “Amouranth” a “P*****a di Twitch”. Ovviamente, le regole Ubisoft in tal senso portano al ban automatico.

Amouranth, cosa è successo al suo account Just Dance?

Il problema pare non riguardare soltanto lei, in realtà fa parte di un breach di dati personali proveniente dai server Ubisoft, come ha spiegato la stessa imprenditrice con un post successivo.

Amouranth sfrutta la piattaforma Twitter anche per lanciare un appello ai suoi follower, con l'intento di convincere Ubisoft a restituirle l'account con il nome originale e soprattutto i progressi in-game che aveva ottenuto finora.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, la streamer e cosplayer era tornata di recente nell'occhio del ciclone a causa di alcune sue dichiarazioni in cui accusava proprio Twitter di “shadow ban” e attaccava Instagram per essere stata totalmente oscurata.

Come avevano mostrato le statistiche dell'anno 2021, si tratta della streamer donna più seguita su Twitch, trentatreesima in assoluto in una top 100 letteralmente dominata dal genere maschile. Un risultato che sintetizza al meglio il successo che è riuscita ad ottenere nel corso degli anni, non solo sul canale viola, ma anche su altre piattaforme.