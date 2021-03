La versione per Nintendo Switch di Just Dance 2021 è in offerta su Amazon a 38,99€, uno sconto del 36% che corrisponde ad un risparmio di 22 euro.

Just Dance 2021 è un titolo molto apprezzato dai videogiocatori, coniuga divertimento e attività fisica in una serie di coreografie da replicare in solitaria o con gli amici. Il gioco sfrutta la tecnologia dei JoyCon della console Nintendo per percepire i passi effettuati e restituire un feedback sul corretto movimento.

All’interno del gioco sono presenti moltissime coreografie e balli di gruppo, a ritmo delle migliori hit degli ultimi anni. Pop, Hip-Hop e musica elettronica sono solo alcuni dei generi sui quali potrai dimostrare le tue abilità da ballerino. Just Dance è un gioco adatto a tutte le età e alle famiglie per passare piacevoli pomeriggi di svago, musica e sport.

Oggi Just Dance 2021 per Nintendo Switch va in offerta su Amazon a 38,99€, ottimo prezzo per un gioco divertente e ottimo per fare attività fisica da soli o in famiglia. Non manca la spedizione espressa Prime, con consega gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Leggi anche: Nintendo Switch Pro: Schermo OLED 720p, supporto al DLSS e prezzo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames