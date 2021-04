Just Dance 2021 per Nintendo Switch in offerta a 34,99€

Il celebre videogame di ballo Just Dance 2021 è in offerta su Amazon a 34,99€, si tratta della versione per Nintendo Switch con uno sconto del 43% e un risparmio effettivo di ben 26 euro.

Just Dance 2021 è un titolo molto apprezzato dai videogiocatori, coniuga divertimento e attività fisica in una serie di coreografie da replicare in solitaria o con gli amici. Il gioco sfrutta la tecnologia dei JoyCon della console Nintendo per percepire i passi effettuati e restituire un feedback sul corretto movimento.

Nel gioco sono presenti diverse coreografie e balli a ritmo delle migliori hit degli ultimi anni, per sfidare amici e parenti e dimostrare di essere il migliore. Just Dance è un gioco adatto a tutte le età e alle famiglie per passare piacevoli pomeriggi di svago, musica e sport.

Oggi la versione per Nintendo Switch di Just Dance 2021 si trova in offerta su Amazon a 34,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre per il videogioco sviluppato e distribuito da Ubisoft. Non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

