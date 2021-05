La notizia del giorno, inevitabilmente: José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma. Hey, non fare lo snob: che ti piaccia o meno il calcio, e che tu sia o meno romanista, questo è qualcosa che impatta inevitabilmente sulle prime pagine di domani, sui tg di questa sera, sulle bacheche social dei prossimi giorni e sulle azioni degli investitori: +20% al solo pronunciare la parola “Mourinho”.

Fattore sportivo o fattore mediatico che sia, l’impatto dello Special One sul sistema Italia sarà inevitabilmente deflagrante e lo si vede fin dalle fibrillazioni di queste ore. Se però a Milano ben ricordano ciò che significa averlo come condottiero, Roma dovrà forse dimenticare qualche ricordo scomodo (un famoso “zeru tituli” era arrivato anche in questa direzione) ed iniziare a respirarne la filosofia da vicino. Perché a prescindere da ciò che il personaggio rappresenta per giornali e conferenze stampa, dietro quel nome c’è un allenatore che ha indelebilmente scritto la storia del calcio degli ultimi decenni.

Guida a José Mourinho per romanisti

I tifosi romanisti che vogliono iniziare ad assaporare il clima “Mou” devono inevitabilmente partire da qui: “All or Nothing“, il tributo disponibile su Amazon Prime Video (anche chi non è abbonato potrà guardarselo gratis approfittando del mese gratuito di prova). Si tratta di un bellissimo documentario del lavoro di José al Tottenham, il suo rapporto con i giocatori, la retrospettiva di un personaggio che quotidianamente è calato nelle vesti del condottiero motivatore.

Chi vuole meglio conoscere Mourinho direttamente dalle sue parole può invece passare per la sua biografia, che ha controfirmato e che è disponibile su Amazon per 9,95 euro:

Su di me sono stati scritti molti libri, alcuni dei quali per mano di persone che non mi conoscono neanche, pieni di falsità e distanti anni luce da ciò che penso, da chi sono e da cosa provo. Questo è il mio libro. Momenti, sensazioni, ricordi, emozioni: questa è la mia carriera, ed è questo che voglio condividere, utilizzando poche parole e molte immagini

Altro libro, in questo caso prettamente incentrato su tecniche e strategie “del più grande allenatore del mondo”, è “Coaching Mourinho“, firmato da Juan C. Cubeiro e Leonor Gallardo (9,50 euro).

Chi invece ha già perso la testa per José Mário dos Santos Mourinho Félix da Setubal, non resta che la sagoma a grandezza reale da posizionarsi al fianco in attesa della campagna acquisti post-Fonseca.

Chissà che anche questi prezzi non siano destinati a salire a breve così come hanno fatto le azioni della Roma in queste ore. Del resto è o non è (ancora?) lo “Special One”?

