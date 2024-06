JLab Go Air Pop: auricolari wireless di QUALITÀ a SOLI 22€ su Amazon

Di cuffiette Bluetooth ce ne sono tantissime in circolazione ma quelle che ti segnalo oggi godono di una rapporto qualità prezzo davvero incredibile. Dunque non aspettare che sia tardi, corri su Amazon e acquista i tuoi JLab Go Air Pop a soli 22,99 euro, invece che 29,99 euro.

Il prezzo era bassissimo anche prima e dunque con questo sconto del 23% sono da prendere al volo. Avrai degli ottimi auricolari wireless per ascoltare la musica dove vuoi e quando vuoi. Anche le chiamate saranno perfette. Inoltre sono resistenti all’acqua e puoi personalizzare il suono come desideri.

JLab Go Air Pop: a questo prezzo un vero affare

Non ci sono dubbi, a una cifra del genere sono da prendere all’istante, senza nemmeno pensarci un attimo. JLab Go Air Pop godono di una connessione molto stabile grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1 che garantisce zero latenza. Hanno un design studiato per garantire il massimo del comfort e quando le inserisci nelle orecchie praticamente non si vedono più.

Sono leggere comode e anche la custodia è molto compatta. Potrai equalizzare il suono senza la necessità dell’app e i driver interni da 8 mm al neodimio garantiscono un suono pazzesco. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi le puoi indossare anche quando fai attività fisica. E poi godono di una super batteria che dura per ben 8 ore con una singola ricarica che per oltre 32 ore grazie alla custodia.

Non aspettare che le unità disponibili spariscano, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JLab Go Air Pop a soli 22,99 euro, invece che 29,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.