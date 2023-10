Jigoo J300 e S300 Pro STERMINANO gli acari: prezzo WOW con codice sconto

La presenza di acari e batteri nell’ambiente domestico è deleterio per la salute. Allergia, asma, inestetismi estetici e non solo. Mantenere la casa pulita è essenziale, ma purtroppo si tratta di un tipo di sporcizia non facile da eliminare perché invisibile. Per fortuna, esistono dei sistemi che permettono riuscire nell’intento con estrema efficacia e sicurezza.

Fra questi, rientrano senz’altro i nuovi e potenti Jigoo J300 e S300 Pro. Si tratta di particolari prodotti pensati per materassi, divani, poltrone, sedute imbottite e simili, che non solo funzionano come aspirapolvere, quella visibile, riescono anche a eliminare quella invisibile tramite un efficacissimo sistema di filtrazione dell’aria e anche grazie ai raggi UVC delle giusta lunghezza d’onda (ovvero 253,7 mm). Inoltre, integrano anche una tecnologia di deumidificazione, possibile grazie alla fuoriuscita di aria calda a 55 gradi durante la pulizia.

In promo lancio, continua a leggere per scoprire le caratteristiche di questi eccellenti prodotti e per scoprire come accedere a sconti e promozioni per portarli a casa a un prezzo che nemmeno immagini!

Jigoo J300 e S300 Pro per eliminare acari e batteri

L’aspirazione, innanzitutto. Il potente motore da 500W ti consente di ottenere un’aspirazione che arriva a ben 13000 Pa: tantissimo. La sporcizia aspirata arriva nel doppio serbatoio: uno si occuperà di garantirti una corretta filtrazione dell’aria mentre l’altro di conservare polvere e detriti aspirati. Ampia la bocca di aspirazione su entrambi i modelli, 205 millimetri sul J300 e 230 millimetri sul modello S300 Pro.

Come anticipato, la presenza di una tecnologia di emissione di raggi UVC è l’arma segreta principale di questi sistemi. Infatti, si occuperà lei di eliminare fino al 99,99% di batteri e acari, fin dentro la profondità dei tessuti, impedendone la riproduzione e diffusione. Potrai valutare tu stesso la quantità di acari presente: infatti, i dispositivi integrano un sensore in grado di rilevarne presenza e concentrazione nell’ambiente. Per finire, per garantirti una pulizia ancora più completa, puoi contare su una deumidificazione basata sul rilascio di aria calda a 55 gradi.

Facile la loro manutenzione, in un attimo puoi smontare le spazzole e i serbatoi, così da lavarli accuratamente: saranno sempre pronti per il prossimo utilizzo.

Come anticipato, entrambi i modelli godono delle stesse prestazioni. Tuttavia, il modello S300 Pro è dotato di una bocca aspirante più ampia: l’ideale se hai superfici gradi da pulire. A cambiare è anche il loro design, sebbene entrambi i modelli godano di interessante appeal estetico.

Sconti e promozioni

Il momento è decisamente quello giusto per portare a casa uno di questi due eccellenti sistemi e liberare finalmente la casa da acari e batteri. Infatti, puoi approfittare di interessanti sconti a tempo limitato.

Lo spettacolare Jigoo J300 puoi trovarlo direttamente su GeekBuying a 75,99€ invece di 132,39€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNNJigoolife”.

In promozione c’è anche Jigoo S300 Pro, che ti accaparri a 99,99€ invece di 160,76€, sempre da GeekBuying: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “NNNJigoolife”.

In entrambi i casi, le spedizioni sono veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Se preferisci, puoi effettuare l’acquisto direttamente su Amazon con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime:

J300 a 87,09€ (spuntando il coupon in pagina e applicando il codice ” Jigoolife1 ” prima del pagamento);

(spuntando il in pagina e applicando il ” Jigoolife1 ” prima del pagamento); S300 Pro a 99,09€ (spuntando il coupon in pagina e applicando il codice ” Jigoolife ” prima di completare il pagamento).

Sii veloce ad approfittarne però: questi eccellenti sistemi antiacaro ed elimina batteri rimarranno in promozione per pochissimo tempo ancora.