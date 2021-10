Jeff Bezos vuole realizzare un parco commerciale nello spazio

La compagnia Blue Origin di Jeff Bezos annuncia il piano per un “parco commerciale spaziale“. Sì, avete letto bene: Futurama is coming. Si scherza, of course.

Il parco commerciale di Jeff Bezos: follia o sogno raggiungibile?

Blue Origin di Jeff Bezos ha appena annunciato i suoi piani per la costruzione di una nuova stazione spaziale privata soprannominata “Orbital Reef“. Il nuovo parco commerciale spaziale sarà costruito entro la fine di questo decennio.

La società ha svelato i suoi progetti all'inizio di questa settimana e ha dichiarato che la nuova stazione spaziale privata sarà costruita in collaborazione con altri enti spaziali e dovrebbe entrare in funzione tra il 2025 e il 2030. Secondo Blue Origin, la nuova Orbital Reef disporrà di uno spazio in grado di ospitare fino a 10 persone come un “parco commerciale a uso misto” nello spazio e offrirà “ospitalità esotica” per i turisti abbastanza coraggiosi da avventurarsi nello spazio.

In particolare, Orbital Reed è progettato per offrire un volume abitabile paragonabile alla Stazione Spaziale Internazionale. L'azienda ha anche aggiunto che il suo partner principale per la stazione è Sierra Space e altri nomi importanti come Boeing, Redwire Space e Genesis Engineering. Il vicepresidente esecutivo di Redwire Mike Gold ha dichiarato alla CNBC:

Stiamo appena iniziando a comprendere le enormi implicazioni che la ricerca, lo sviluppo e la produzione in microgravità possono significare, non solo per esplorare l'universo e fare scoperte, ma anche per migliorare la vita sulla Terra.

Sierra Space sarà responsabile dell'habitat LIFE ((Grande ambiente flessibile integrato; essenzialmente un modulo di stazione spaziale gonfiabile) mentre Blue Origin fornirà i “sistemi di utilità” e i “moduli principali” della stazione ed eseguirà le operazioni di carico utile volti alla costruzione di strutture dispiegabili.