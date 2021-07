L'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, ha ora una fortuna di 211 miliardi di dollari poiché le azioni di Amazon sono aumentate del 4,7% dopo che il Pentagono ha annunciato la cancellazione del suo contratto di cloud computing con Microsoft. Si tratta di un record assoluto nella classifica dei miliardari, secondo quanto si apprende da Bloomberg.

Jeff Bezos è senza freni, conquista il podio dei miliardari

In precedenza, il fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk è stato – per un breve periodo – l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 210 miliardi di dollari. Ora ha un totale di 181 miliardi di dollari nei suoi conti personali e occupa il secondo posto. Il terzo spetta al magnate francese e capo del gruppo di società Louis Vuitton Moet Hennessy, Bernard Arnault, la cui fortuna è di 169 miliardi di dollari.

Bezos ha consolidato la sua posizione n. 1 da metà marzo, poiché le azioni di Amazon sono aumentate di quasi il 20% durante quel periodo. Dall'inizio dell'anno, Bezos ha registrato una crescita di 20 miliardi di dollari.

L'ex moglie di Bezos, Mackenzie Scott, è al 15° posto nella lista delle persone più ricche del mondo. A causa dell'aumento delle azioni dell'e-commerce, martedì la sua fortuna è aumentata di 2,9 miliardi, mentre quest'anno ha già donato 2,7 miliardi di dollari in beneficenza.

Bezos, 57 anni, si è formalmente dimesso all'inizio di questa settimana da CEO di Amazon, ruolo che ha ricoperto per 27 anni. Allo stesso tempo, possiede l'11% delle azioni della società ed è il suo presidente esecutivo.

All'inizio di questo mese, l'imprenditore Jeff Bezos si è dimesso dalla carica di CEO di Amazon che ha ricoperto per 27 anni dalla fondazione della società. L'uomo ha annunciato la sua dipartita nel febbraio di quest'anno. La società, che attualmente è valutata 1,8 trilioni di dollari, sarà guidata da Andy Jassy, ​​che è stato il capo di Amazon Web Services (AWS).

In 27 anni, Bezos ha trasformato una piccola attività di vendita di libri online in una delle più grandi aziende di e-commerce e cloud pubblico al mondo. Nel 2018 Amazon è diventata la terza azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, superando Microsoft.

Bezos quindi manterrà il titolo di uomo più ricco della Terra. Infine, nonostante assumerà la carica di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Amazon, il suo coinvolgimento con la sua azienda diminuirà.

Bezos ha deciso di dedicare più tempo alla beneficenza, oltre al suo progetto personale: la compagnia spaziale Blue Origin. Il 20 luglio, l'uomo è pronto per imbarcarsi su un volo suborbitale a bordo della navicella spaziale New Shepard progettata da Blue Origin. Suo fratello minore Mark volerà con lui.

