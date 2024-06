JBL Tune 670NC, sconto esagerato: comodissime, ANC da paura e un'autonomia di 70 ore

Cerchi un paio di cuffie Bluetooth con ANC ad un prezzo straordinariamente competitivo? Ti veniamo subito in soccorso con quelle che – a nostro avviso – sono tra le migliori cuffie senza fili sotto i 100€. Le JBL Tune 670NC sono eleganti, comodissime e offrono una qualità del suono orientata verso i bassi (ma personalizzabile a piacere dall’app) e oggi possono essere tue ad un prezzo davvero niente male.

Normalmente proposte a quasi 100€, oggi le trovi su Amazon a solamente 67,99€ grazie ad un generoso sconto del 32%. Davvero niente male! Ti consigliamo di fare in fretta: l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare in qualsiasi momento!

Il corpo è in plastica, con dei padiglioni progettati per risultare estremamente comodi anche con un uso intenso – ad esempio durante un lungo viaggio in aereo. Sono leggerissime, ed è davvero facile dimenticarsi di averle addosso.

Come quasi tutte le cuffie di JBL, anche le 670NC sono equipaggiate con la tecnologia JBL Pure Bass, progettata per enfatizzare i bassi e rendere l’esperienza d’ascolto ancora più profonda e adrenalinica, specie se ami la musica dance, pop o rap. Non sei un amante dei bassi intensi? Nessuna paura: con l’app puoi personalizzare l’equalizzazione a seconda dei tuoi gusti personali. Insomma, versatilità garantita: vanno bene per davvero tutti i gusti.

JBL fa sempre un ottimo lavoro sul fronte dell’autonomia, e le 670NC non sono da meno: fino a 70 ore con una singola carica. Impossibile fare di meglio. Per tutti questi motivi, ti suggerisco assolutamente di non farti scappare questa offerta straordinaria: ciao, ciao prezzo di 100€, oggi le Tune 670NC sono tue a meno di 68€!