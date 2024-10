JBL Reflect Aero, prezzo giù del 39%: gli auricolari da avere

Se stai cercando un paio di auricolari versatili, durevoli e dotati di funzioni avanzate, le JBL Reflect Aero sono un’ottima scelta: soprattutto perché attualmente sono disponibili su Amazon a 91,99€ con uno sconto del 39% (!!!) sul loro normale prezzo di listino.

Con un’autonomia di 8 ore per gli auricolari e 16 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica, garantiscono lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

Costano meno di 100€, ma sono equipaggiati con un’ottima tecnologia di cancellazione adattiva del rumore, che ti permette di immergerti completamente nella musica o nelle chiamate, eliminando i rumori di fondo in modo efficace. Se ti alleni all’aperto o in ambienti rumorosi, questa funzione sarà un vero game changer. La modalità Ambient Aware è particolarmente utile, poiché ti consente di percepire ciò che accade attorno a te, come i suoni del traffico o le conversazioni, senza dover togliere gli auricolari.

La resistenza IP68 li rende completamente impermeabili e resistenti alla polvere, ideali per allenamenti intensi o attività all’aperto, anche in condizioni difficili. Puoi addirittura immergerli in acqua per un massimo di 30 minuti senza compromettere le prestazioni.

Con il supporto dell’app My JBL Headphones, puoi personalizzare l’esperienza audio con un equalizzatore a 10 bande, assicurandoti che il suono sia esattamente come lo desideri, che tu preferisca bassi potenti o un profilo sonoro più bilanciato. Non farti assolutamente scappare questa offerta!