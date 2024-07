JBL Live 460NC, prezzo bomba: solo 77€ per ANC e 40 ore di autonomia

No, per avere delle ottime cuffie Bluetooth non è necessario spendere cifre fuori di testa. Specie con la promozione di Amazon che ti segnaliamo oggi. Le JBL Live 460NC hanno davvero tutto ciò che cerchi e oggi possono essere tue con un imperdibile sconto del 40%: le paghi appena 77€.

Le JBL LIVE 460NC sono dotate di driver dinamici da 40mm che offrono il caratteristico suono JBL con bassi potenti e dettagli cristallini. La qualità del suono è ulteriormente migliorata grazie alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), che blocca efficacemente i rumori indesiderati, permettendo un’esperienza di ascolto immersiva.

Inoltre, la tecnologia Ambient Aware aumenta i suoni ambientali, rendendo sicuro camminare per strada, mentre la funzione TalkThru abbassa il volume della musica e amplifica le voci per conversazioni rapide senza dover togliere le cuffie​.

Sul fronte dell’autonomia, JBL se la cava sempre alla grande e le Live 460NC non sono da meno. Offrono fino a 40 ore di utilizzo con una singola carica: le puoi usare un intero giorno senza doverle nemmeno mettere in carica quando torni a casa. In appena 10 minuti, ottini 4 ore di autonomia grazie alla ricarica rapida. Insomma, davvero niente male.

Non sappiamo per quanto ancora durerà questa offerta. Per questo motivo, ti consigliamo di fare in fretta: mettile subito nel carrello per averle a soli 77€.