JBL Live 460NC, il prezzo crolla da 129 a 48 euro: la ricarica rapida fa la differenza

Le cuffie JBL Live 460NC sono attualmente in offerta su Amazon a 48,90€, con uno sconto del 62% rispetto al prezzo consigliato di 129,99€. Queste cuffie wireless on-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC) offrono una combinazione ideale di qualità del suono, comfort e funzionalità avanzate.

Le JBL Live 460NC sono dotate di driver da 40 mm che garantiscono un suono bilanciato con enfasi sulle frequenze medie, rendendo particolarmente piacevole l’ascolto di voci e strumenti a corda. La cancellazione attiva del rumore è efficace nel ridurre i rumori esterni, permettendo di concentrarsi sulla musica senza distrazioni. La modalità Ambient Aware aumenta i suoni ambientali, ideale per camminare in aree trafficate, mentre la funzione TalkThru abbassa il volume della musica e amplifica la voce, permettendo di conversare senza togliere le cuffie.

Le JBL Live 460NC presentano un design elegante e robusto con padiglioni imbottiti in similpelle che garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto. Il telaio rinforzato in metallo e la fascia in tessuto rigido offrono una struttura resistente ma comoda da indossare. Le cuffie sono leggere, pesando solo 210 grammi, il che le rende ideali per l’uso quotidiano.

Come è comune per i prodotti della JBL, la batteria di queste cuffie è un portento: offre fino a 50 ore di autonomia con ANC disattivato e fino a 40 ore con ANC attivato. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di autonomia con soli 10 minuti di carica. Le cuffie supportano la connettività Bluetooth 5.0 e possono essere utilizzate anche in modalità cablata, garantendo flessibilità in caso di batteria scarica. Non c’è davvero altro da aggiungere: in offerta a soli 48,90€ sono un’occasione troppo ghiotta per farsela scappare. Acquistale subito per approfittare di questo sconto irripetibile!