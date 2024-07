JBL GO 4 in offerta a soli 36,99€: la festa ti segue anche in piscina

Super portatile, con tanto di moschettone per attaccarlo sullo zaino. Ma non farti ingannare dalle dimensioni: l’audio è potente e con bassi vibranti. Con l’offerta in corso su Amazon, l’altoparlante portatile JBL Go 4 è disponibile ad appena 36,99€, grazie ad un imperdibile sconto del 26%.

Mantiene il design compatto e robusto che ha reso popolare la serie GO, ma con alcune migliorie significative. L’altoparlante è dotato di un driver da 4,2 cm che offre un suono chiaro e potente nonostante le dimensioni ridotte. Inoltre, è disponibile in una varietà di colori vivaci, permettendo agli utenti di scegliere quello che meglio si adatta al loro stile personale.

La connettività Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e veloce con i dispositivi compatibili. Questo permette di riprodurre musica in streaming senza interruzioni fino a una distanza di 10 metri. La batteria ricaricabile integrata offre fino a 7 ore di riproduzione continua, rendendolo perfetto per un pomeriggio in spiaggia o al parco. Il pulsante Playtime Boost offre fino a 2 ore di autonomia extra.

Il JBL GO 4 è anche dotato di una porta audio da 3,5 mm, che consente di collegare dispositivi non Bluetooth tramite un cavo AUX. Inoltre, il microfono integrato permette di utilizzare l’altoparlante per effettuare chiamate in vivavoce con una qualità audio nitida, grazie alla funzione di cancellazione del rumore.

L’altoparlante è resistente agli spruzzi d’acqua, con una classificazione IPX7, che lo rende adatto per l’uso vicino alla piscina, in spiaggia o in condizioni meteorologiche avverse. Insomma, un gadget davvero immancabile per ferragosto (a proposito, non manca molto): non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 37€.