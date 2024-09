JBL GO 3: altoparlante bluetooth in svendita su Amazon (-42%)

Un altoparlante bluetooth da utilizzare all’aperto o anche mentre fai la doccia: l’identikit perfetto di JBL GO 3 che oggi puoi acquistare in offerta eccezionale su Amazon a soli 25,99 euro invece di 44,99 in una particolare colorazione verde.

JBL GO 3: altoparlante bluetooth adatto a diverse siuazioni

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo altoparlante bluetooth è in grado di offrirti un suono potente con bassi profondi: il merito è da attribuire alla tecnologia JBL Pro Sound con cui puoi riprodurre in streaming wireless la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone o tablet, godendo di un audio di alta qualità.

Il design è pensato per essere portatile e alla moda, con tessuti colorati e dettagli espressivi che gli conferiscono uno stile unico e moderno. Davvero piccolo e tascabile, con la certificazione IPX67 è anche esistente ad acqua e polvere, rendendolo ideale per ogni situazione, che sia in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia.

La batteria ricaricabile tramite il cavo USB-C fornito in dotazione garantisce un’autonomia fino a 5 ore, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita a lungo e senza interruzioni.

Un vero affare di cui ti consigliamo di approfittare: acquista adesso l’altoparlante bluetooth JBL GO 3 in offerta su Amazon a soli 25,99 euro.