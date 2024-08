JBL da 4,99€: svuota magazzino sui migliori prodotti PREMIUM (fino a -50%)

Gli ottimi prodotti JBL, tutti di alta qualità, sono in promozione a partire da 4,99€ su Amazon. Una serie di occasioni di risparmio a tempo limitato, disponibili solo per poco tempo. Scegli i tuoi articoli preferiti adesso e approfittane al volo, prima che le promozioni finiscano. Abbiamo selezionato per te gli sconti più interessanti: dai un’occhiata adesso.

Cuffie in ear con cavo piatto a 4,99€ (sconto 50%).

Speaker wireless portatile GO 3, fino a 5 ore di autonomia energetica, a 32,50€.

Speaker bluetooth portatile GO 4, fino a 7 ore di autonomia energetica, a 36,99€.

Auricolari Bluetooth Wave Buds di ottima qualità, fino a 35 ore di autonomia energetica, a 39,99€.

Speaker wireless Clip 4, fino a 10 ore di autonomia energetica, a 48,89€.

TUE 720BT, cuffie over ear Bluetooth con connessione multipoint e fino a 76 ore di autonomia energetica, a 55,99€.

Spekaer wireless Flip 6 con autonomia energetica fino a 12 ore a 91,99€.

Live 770NC, cuffie over ear con cancellazione attiva del rumore, a 118,39€.

Charge 5, speaker portatile con autonomia fino a 20 ore, a 130,99€.

Approfitta ora di queste promozioni JBL, disponibili su Amazon a prezzo piccolissimo, e concludi ottimi affari a tempo limitato. Scegli i tuoi prodotti preferiti e risparmia sulla qualità premium.