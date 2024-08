JBL Clip 4 a soli 49,89€ su Amazon: ultra-compatto ma potentissimo

Il JBL Clip 4 è un altoparlante Bluetooth portatile che combina un design compatto con una qualità audio sorprendente per le sue dimensioni ridotte. In assoluto trai più venduti e migliori della categoria, oggi può essere tuo ad appena 49,89€ grazie ad un robusto sconto sul suo normale prezzo di circa 65€.

Grazie alla certificazione IP67, l’altoparlante è impermeabile e resistente alla polvere: è perfetto per le avventure all’aperto, come giornate in spiaggia o un’escursione in montagna. Lo puoi perfino usare comodamente sotto la doccia senza paura che si rovini. Il design include un moschettone integrato, che permette di agganciarlo facilmente a zaini, cinture o borse, aumentando ulteriormente la sua portabilità.

Dal punto di vista della qualità audio, il Clip 4 offre un suono chiaro e potente, con un’ottima riproduzione delle alte frequenze e una sorprendente presenza di bassi per un dispositivo così piccolo. Anche se non è progettato per competere con altoparlanti di dimensioni maggiori, riesce comunque a riempire piccoli spazi con un suono soprendentemente pieno e ricco.

In termini di connettività, il Clip 4 utilizza Bluetooth 5.1, garantendo una connessione stabile e rapida. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia con una singola carica, sufficiente per una giornata intera di utilizzo. Non farti scappare questa ottima offerta: acquistalo ora a soli 49,89€!