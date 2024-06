JBL Charge Essential, tuo con il 26% di sconto: bassi potentissimi e tanta autonomia

Il JBL Charge Essential 2 è un altoparlante Bluetooth portatile che offre un ottimo equilibrio tra potenza sonora e portabilità, attualmente in offerta su Amazon a 118€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 159,99€. Decisamente niente male…

Il design del JBL Charge Essential 2 è pensato per essere sia funzionale che resistente. È dotato di una batteria da 7500 mAh (!) che garantisce fino a 20 ore di riproduzione continua, ideale per lunghe sessioni all’aperto senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente. Il dispositivo supporta anche la ricarica rapida tramite la porta USB-C, e può fungere da powerbank per altri dispositivi grazie alla sua capacità di output di 10W, risolvendo così il problema dell’ansia da batteria scarica durante le uscite.

La qualità del suono è impressionante. Il JBL Charge Essential 2 utilizza un sistema di altoparlanti aggiornato con un tweeter a cupola separato e un’unità mid-bass a forma di pista da corsa, supportata da due radiatori passivi. Questo setup consente una potenza di uscita di 40W, offrendo bassi potenti e vibranti, insieme a medi e alti chiari e nitidi. Il risultato è un suono equilibrato e ricco, adatto a una vasta gamma di generi musicali.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1, offre una connessione stabile e veloce con dispositivi mobili, permettendo di riprodurre musica in streaming con facilità. Ciliegina sulla torta? E’ impermeabile con certificazione IPX7: lo puoi portare con te anche in piscina.