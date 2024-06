JBL Charge Essential 2: audio potentissimo e lo puoi usare per ricaricare il telefono

Il JBL Charge Essential 2 è un altoparlante Bluetooth versatile, potente e ricco di funzionalità interessanti: ad esempio, lo puoi anche utilizzare come power bank per ricaricare tablet e telefoni. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon imperdibile: con lo sconto del 37%, lo paghi solamente 100,99€, risparmiando circa 60€ sul suo normale prezzo di listino.

Il Charge Essential 2 offre una potenza di uscita di 40W grazie a un driver a forma di pista, un tweeter separato e due radiatori passivi che migliorano la risposta dei bassi. Il risultato è un suono potente con bassi profondi e ben definiti, medi chiari e alti brillanti.

Con una capacità di 7500mAh, il dispositivo offre fino a 20 ore di riproduzione continua. Inoltre, è dotato di una porta USB-C per la ricarica e funziona anche come powerbank, permettendo di caricare dispositivi mobili mentre si ascolta musica.

Il Charge Essential 2 è dotato di pulsanti fisici concavi e convessi ben marcati per facilitare l’uso anche in condizioni di scarsa illuminazione. Include controlli per l’accensione, il volume, il Bluetooth e la riproduzione/pausa. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo bomba!