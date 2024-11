JBL Charge 5: altoparlante bluetooth in maxi sconto su Amazon (-45%)

Per feste in casa o per ascoltare la tua musica preferita dove vuoi, anche sotto la doccia, JBL Charge 5 è la soluzione perfetta: questo altoparlante bluetooth è in offerta oggi su Amazon al minimo storico assoluto di soli 109 euro invece di 199,99. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero scegliendo Cofidis al momento del checkout.

JBL Charge 5: altoparlante bluetooth perfetto per tutto

JBL Charge 5 è un altoparlante bluetooth sorprendente che, grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, al driver racetrack e ai due JBL Bass Radiator, offre una qualità audio impeccabile per le tue tracce preferite: potrai collegare il tuo smartphone, tablet o altro dispositivo elettronico in bluetooth per trasmettere immediatamente la tua musica preferita.

La batteria dura fino a 20 ore garantendoti quindi una giornata di musica continua: inoltre, è presente un powerbank integrato che ti permette persino di ricaricare i tuoi dispositivi tramite USB.

Tra le altre feature non possiamo che citare la certificazione IPX67 che lo rende perfetto per ogni ambiente: piscina, doccia o una gita all’aperto. Se hai altri diffusori JBL puoi sfruttare la funzione PartyBoost per connetterne più insieme e avere un suono ancora più ampio.

Compatto, robusto e facile da usare, con JBL Charge 5 avrai il compagno ideale per ascoltare la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi: acquistalo in maxi sconto a 109 euro invece di 199,99.