JBL Boombox 3: potenza da concerto ovunque (a -140€ in MENO!)

JBL Boombox 3 non è la classica cassa Bluetooth economica. Il suo prezzo originale di 599,99€ giustifica la folle potenza in grado di far tremare la tua casa come se fosse una discoteca. Prima di vedere tutte le sue caratteristiche, dovresti sapere, però, che lo sconto Amazon ti permetterà di farla tua a 459,99€: ben 140€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth JBL

Questo speaker Bluetooth portatile è una vera e propria forza della natura, capace di trasformare ogni luogo in una sala concerti grazie alla sua potenza impareggiabile di 240 watt.

Il design è tanto robusto quanto impermeabile, costruito per accompagnarti in ogni avventura. Che tu sia in piscina, al mare o in campeggio, la sua maniglia in metallo ti permette di portare la festa con te, senza preoccupazioni. E con un’autonomia di 24 ore di riproduzione non-stop, la musica non si ferma mai!

La connettività versatile di questa cassa Bluetooth ti permette di collegarti a qualsiasi dispositivo con facilità, trasformando il tuo smartphone o tablet in un telecomando per la tua playlist preferita. E se sei un amante del vinile o dei CD, l’ingresso audio da 3,5 mm ti dà la libertà di connettere anche i tuoi dispositivi non Bluetooth.

Tra le funzionalità aggiuntive abbiamo JBL PartyBoost, grazie al quale puoi collegare due Boombox 3 per un suono stereo ancora più potente, mentre la modalità PartyBoost illumina la tua festa con un display LED multicolore che danza al ritmo della musica.

Prendi subito la cassa Bluetooth JBL Boombox 3 a un prezzo scontato di soli 459,99€ al posto dei classici 599,99€ di listino.