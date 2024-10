JBL Authentics 200 in offerta ad un OTTIMO prezzo: suono avvolgente e potente

Il JBL Authentics 200 è attualmente in offerta su Amazon a 213,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino di 329,99€. Questo altoparlante smart dal design retrò anni ’70 con griglia Quadrex si distingue per la combinazione tra un look vintage e funzionalità moderne, come la compatibilità con gli assistenti vocali integrati Alexa e Google Assistant, oltre a Wi-Fi, Bluetooth, e AirPlay.

Dal punto di vista del suono, l’Authentics 200 offre una prestazione equilibrata e un basso potente, ideale per generi musicali come EDM e rock. Sebbene non raggiunga la profondità di bassi dei modelli più grandi, come il JBL Authentics 500, riesce comunque a fornire un suono dinamico e coinvolgente.

Grazie all’equalizzatore grafico (EQ) personalizzabile e alla funzione di auto-calibrazione basata sulla posizione, è possibile ottimizzare l’audio in base all’acustica dell’ambiente – con pieno controllo sul risultato.

L’integrazione della JBL One App permette una gestione facile e intuitiva delle impostazioni audio, compreso il controllo dei bassi e degli alti, oltre alla possibilità di gestire la riproduzione musicale tramite Spotify Connect, AirPlay 2 e Chromecast.

In altre parole: è un’ottima scelta per chi cerca una soluzione avanzata, in grado di offrire una qualità del suono di ottimo livello, grazie a prestazioni equilibrate anche ai volumi più alti. E poi il design – a nostro giudizio – è davvero niente male. Non farti scappare questa offerta: approfitta dello sconto del 35% e acquistalo subito!