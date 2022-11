Jackery accende il tuo inverno: energia e risparmio dal Black Friday

Eccolo, l’inverno. Si è fatto attendere, ma presto riverserà i propri effetti anche sul nostro Paese. L’inverno non va inteso nel senso stretto del termine, ma in un alveo più allargato che mette insieme le temperature in picchiata, la giornata accorciata, le bollette pesanti ed i timori di ulteriori ripercussioni sul portafoglio e sull’inflazione in conseguenza di speculazioni ed eventi bellici. In questo quadro emerge con estrema chiarezza il ruolo centrale dell’energia: essere indipendenti sotto questo fronte è importante tanto nella geopolitica quanto nelle proprie case ed il Black Friday correrà in soccorso di quanti, dopo aver adocchiato i vantaggi del possedere un generatore solare, stanno pensando a quali vantaggi possa significare il possederne uno

Jackery è il brand che più di ogni altro fa la voce grossa in questa tornata di sconti prenatalizia e proprio i suoi generatori solari rappresentano opportunità da tenere strettamente sott’occhio. Due, infatti, sono le promesse che Jackery mette sul piatto: primo, un risparmio immediato legato ai molti sconti sui prodotti del gruppo; secondo, un risparmio spalmato nel lungo periodo, basato sulle proprie abitudini di consumo e tale da consentire un ammortamento del prodotto proprio basato sul risparmio energetico consentito.

Generatore Solare Jackery

La magia sta infatti nel fatto che la luce solare può essere trasformata in elettricità da un pannello fotovoltaico e l’elettricità può essere conservata in un accumulatore ed utilizzata infine in altro luogo e altro momento. Questo processo, proprio dei generatori solari, è il cuore dell’offerta Jackery ed è ciò che deve far riflettere su quanto questa novità possa modificare (in senso virtuoso) tanto le proprie esperienze outdoor, quanto le proprie giornate indoor.

Un meccanismo semplice da comprendere, ma non sempre facile da realizzare. Né tanto accessibile, soprattutto in occasione del Black Friday. Tutto quel che occorre fare è approfittare delle speciali caratteristiche del progetto Jackery e far proprio un generatore confacente con le proprie specifiche necessità di assorbimento. Questi i “bundle” di maggior potenziale, quelli che più caldamente ci sentiamo di consigliare dopo aver provato approfonditamente questo tipo di concept:

I generatori sono composti da due elementi distinti, le cui combinazioni danno origine ai differenti bundle: gli accumulatori Explorer ed i pannelli fotovoltaici SolarSaga. Entrambe le componenti sono immaginate per la mobilità ed entrambe sono progettate per una sinergia che diventa valore nel momento stesso in cui ci si allaccia uno smartphone, una lampada, un elettrodomestico o un ventilatore che ne sfrutta la carica per trasformarla in utilità, benessere e risparmio. Come vuoi, dove vuoi, con chi vuoi.

Jackery Explorer

La linea Jackery Explorer è quella degli accumulatori, strumenti che hanno tre funzioni in capo alla propria tecnologia:

assorbimento dell’energia attraverso gli appositi connettori con i pannelli SolarSaga;

dell’energia attraverso gli appositi connettori con i pannelli SolarSaga; accumulo dell’energia, con capacità di conservarla a lungo e possibilità di poterla trasportare comodamente attraverso l’apposita maniglia;

dell’energia, con capacità di conservarla a lungo e possibilità di poterla trasportare comodamente attraverso l’apposita maniglia; erogazione dell’energia attraverso l’inverter interno ad alta capacità e protetto da doppio circuito per l’ottimizzazione dell’energia emessa.

La differenza tra i diversi Explorer è nella capacità di accumulo e nella potenza di erogazione, aspetti che determinano tanto la tipologia di strumenti attivabili, quanto la durata potenziale della loro alimentazione. Per questo motivo, soprattutto alla luce degli importanti sconti che il Black Friday mette a disposizione, la scelta di un generatore di alta capacità sembra essere la migliore delle opzioni, poiché in casa ci si troverà immediatamente un’alta capacità da sfruttare in una molteplicità di occasioni e pertanto l’accumulatore sarà in grado di esprimere al meglio tutto il proprio potenziale.

Queste le opportunità Jackery per questo Black Friday 2022:

Explorer 240

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 24 al 28 novembre Explorer 500

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 9% dal 24 al 28 novembre Explorer 1000

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre Explorer 2000 PRO

Sconto del 20% dal 17 al 28 novembre

Prima di approcciare questo articolo abbiamo avuto la possibilità di utilizzare un Explorer 1000 PRO all’interno di un bundle Solar Generator 1000 PRO. A stupire è la sensazione che si prova, ossia quella di avere energia infinita a disposizione. Del resto non è soltanto una sensazione: la velocità con cui i pannelli fotovoltaici in dotazione ricaricano l’accumulatore è tale da consentirne un utilizzo frequente (se non continuativo) e di avere così sempre la carica che si desidera a disposizione. Per sfruttarla ci si può collegare attraverso prese Schuko, USB-A o USB-C, avendo sul monitor la situazione costantemente aggiornata in termini di ricarica, di erogazione e di carica residua.

Tutti i modelli sono estremamente compatti e comodi, pensati specificatamente per il trasporto. La possibilità di portarsi appresso la carica accumulata, infatti, è una prerogativa del progetto Jackery: gli accumulatori possono così tenere fresche le bibite in spiaggia, illuminare una serata in giardino, servire tutte le necessità di una famiglia in camper e molto altro ancora. Non sarà la disponibilità di un allaccio alla corrente o la distanza di una presa a muro a vincolare la propria quotidianità: con Jackery è l’energia a seguire i bisogni e non viceversa.

Jackery SolarSaga

Gli accumulatori Explorer possono essere ricaricati anche da una normale presa di corrente, magari negli orari a minor costo per poter poi consumare negli orari a tariffa maggiorata. Tuttavia è la sinergia con i pannelli SolarSaga a svelare la magia che Jackery immagina per i propri utenti: grazie ai pannelli, infatti, l’energia nasce dalla luce del Sole, è gratuita ed è pressoché infinita. A parte l’alternarsi del giorno e della notte, o al netto di giornate particolarmente uggiose, i SolarSaga sono sempre in grado di catturare Watt dal cielo per dar linfa all’accumulatore e nuove ore di autonomia ai propri device. Ottima, peraltro, la sensibilità dimostrata: basta un barlume di luce per innescare l’immediata produzione.

Così come per gli Explorer, anche i SolarSaga sono stati progettati con in mente la mobilità: che sia per un’avventura outdoor o che sia per trovare la giusta allocazione in giardini o terrazze di casa, i pannelli Jackery sono stati sviluppati tentando di dare una risposta ad ogni possibile contesto nei quali possano essere posizionati.

Due i modelli in sconto in questo frangente:

SolarSaga 100

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre

Sconto del 31% dal 24 al 28 novembre SolarSaga 200

Sconto del 21% dal 17 al 28 novembre

I SolarSaga 200 sono quelli di maggior potenziale poiché in grado di ricaricare rapidamente gli Explorer grazie al proprio importante sviluppo in termini di superficie. Nonostante ciò, spostarli è facile (si piegano e chiudono “a portafoglio”) e montarli è questione di pochi secondi (i cavalletti posteriori permettono di aprire il tutto con un semplice gesto). La versione SolarSaga 100 si distingue invece per una doppia presa USB con cui ricaricare i propri smartphone senza bisogno di alcun inverter: è sufficiente il collegamento diretto.

Altro modello particolarmente interessante, che è possibile acquistare a prezzo scontato sfruttando i bundle “Solar Generator” è il SolarSaga 80: in questo caso non solo il pannello è rigido e dotato di una maniglia di trasporto, ma la anche la sacca protettiva ha un proprio ruolo grazie alla superficie interna dell’involucro. Montando adeguatamente il tutto, infatti, si ottiene un supporto posteriore riflettente, in grado di attivare il “dark side” del pannello per aumentare notevolmente la sua produzione. I SolarSaga 80, dunque, sono ideali per chi ha poco spazio a disposizione ed intende sfruttare al massimo ogni singolo centimetro quadrato per velocizzare la ricarica del proprio accumulatore.

Generatore Solare, gli sconti del Black Friday

In occasione del Black Friday 2022, Jackery porta in sconti i seguenti generatori solari:

Importante valore aggiunto dei bundle sta nel confezionamento delle singole parti, cosa che consente di tenere in ordine la cavetteria di supporto e tutto quanto necessario per l’azionamento. Tutto è ridotto all’essenziale e riposto con estrema cura, il che farà la differenza nel tempo quando si utilizzerà il Generatore Solare in mobilità. Ideali anche le impugnature ed il posizionamento delle tasche laterali all’interno delle custodie protettive, queste ultime peraltro adeguatamente rinforzate per la miglior protezione possibile del pannello e delle sue capacità di generare elettricità. Gli Explorer sono garantiti per migliaia di cicli completi di carica/scarica, il che proietta la loro durata anche fino a 10 anni senza problemi. Gli accumulatori sono inoltre in grado di trattenere fino all’80% di carica dopo 1 anno di stand-by, il che li configura come ideali anche per l’uso sporadico ed improvviso. Grazie alla funzione “pass-through”, inoltre, è possibile al tempo stesso sia caricare che scaricare l’accumulatore, potendolo così utilizzare con device in ricarica e pannelli in carica al tempo stesso.

Gli acquisti attraverso i bundle “Generatore Solare” sono quelli più convenienti ed intelligenti: quando a tutto ciò si somma il vantaggio di un Black Friday, ecco che la formula diventa quella più valida in termini assoluti, consentendo l’accesso immediato ad una configurazione ideale, conveniente, efficiente e dirompente. Dirompente, esatto: l’arrivo di un Generatore Solare è qualcosa che può consentire di cambiare il proprio modo di pensare all’elettricità.

L’azienda, fondata in California nel 2012, ha esteso in tutto il mondo la propria esportazione e si presenta all’Italia forte di 25 prestigiosi riconoscimenti internazionali (tra cui il Red Dot Design Award, l’iF Design Award, l’A’ Design Award and Competition e il CES Innovation Award). I prodotti sono frutto di un’evoluzione fatta di qualità ed affidabilità ed oggi configurano una risposta alternativa forte ad un contesto che mette l’energia al centro delle preoccupazioni delle famiglie. Possedere un Generatore Solare significa poterlo sfruttare in campeggio o sul balcone, per asciugarsi i capelli così come per alimentare un trapano, per una spillatrice di birra o per una macchinetta del caffè.

Il Sole li carica, tu li scarichi: come vuoi e, soprattutto, dove vuoi. Durante la nostra prova è stata tutta una scoperta: la possibilità di potersi portare una carica di energia elettrica appresso è qualcosa che non viene solitamente tenuto in considerazione, il che trasforma i generatori solari in qualcosa in grado di scompaginare le abitudini. Si può immaginare ad esempio di avere una carica sempre disponibile per il laptop anche in aperta campagna, o di poter avere un caffè caldo durante una battuta di pesca, così come ore e ore di luci d’ambiente durante una serata estiva con gli amici in cortile. Se lo immagini, puoi farlo: nel bagagliaio dell’auto così come in camper o in campeggio, un generatore solare porta le comodità ovunque ed a costo zero, catturando energia pulita dai raggi del sole per regalare energia gratuita ai dispositivi elettronici che si intende azionare.

