Jack Dorsey lascia la direzione di Twitter (UFFICIALE)

Jack Dorsey si dimette da CEO di Twitter e annuncia Parag Agrawal come suo erede. Vediamo cosa è successo e perché il CEO della compagnia sta lasciando la direzione del social network.

Perché Dorsey ha lasciato Twitter?

Il 29 novembre il co-fondatore e amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey si è dimesso dalla sua posizione di leader. Il consiglio di amministrazione della società ha nominato all'unanimità il chief technology officer della società Parag Agrawal come suo successore.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Le dimissioni di Dorsey, che guida Twitter come amministratore delegato dal 2015, entrano in vigore immediatamente. Tuttavia, rimarrà membro del consiglio di amministrazione fino alla scadenza del suo mandato nel 2022 per consentire una transizione graduale per il nuovo CEO.

L'ex capo ha dichiarato in una e-mail a Twitter:

Questa è stata una mia decisione e ne sono proprietario. è stata dura per me, ovviamente. Amo questo servizio, la compagnia e tutti voi così tanto. Sono davvero triste, ma davvero felice. Non ce ne sono molti che arrivano a questo livello. E non ci sono molti fondatori che scelgono la loro azienda rispetto al proprio ego. So che dimostreremo che questa è stata la mossa giusta. Ho deciso di lasciare Twitter perché credo che l'azienda sia pronta a passare dai suoi fondatori. La mia fiducia in Parag come CEO di Twitter è profonda. Il suo lavoro negli ultimi 10 anni è stato trasformativo. Sono profondamente grato per la sua abilità, cuore e anima. È il suo momento di guidare.

Chi è Parag Agrawal?

Parag Agrawal è un indiano-americano che lavora con Twitter da oltre un decennio e da ottobre 2017 è Chief Technology Officer (CTO). In qualità di CTO, è stato responsabile della strategia tecnica dell'azienda, guidando il lavoro per migliorare lo sviluppo velocità avanzando allo stesso tempo lo stato del Machine Learning in tutta l'azienda.

Prima di essere nominato CTO, Parag era diventato il primo Distinguished Engineer di Twitter grazie alle sue entrate e al lavoro di ingegneria dei consumatori. Prima di entrare nell'azienda, Parag ha lavorato per realtà come Microsoft , Yahoo e AT&T Labs. Parag ha conseguito un dottorato di ricerca in Informatica presso la Stanford University e una laurea in Informatica e Ingegneria presso l'Indian Institute of Technology di Bombay.