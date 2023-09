Jabra Elite 8 Active: Auricolari di Qualità Superiore e Robustezza Ineguagliabile

Jabra Elite 8 Active si presentano come una soluzione audio di alta qualità, ideale per chi cerca robustezza e affidabilità. Questi auricolari, noti per la loro resistenza a polvere, acqua e sudore, sono un compagno ideale per chi vive una vita dinamica e attiva.

Caratteristiche Principali:

Robustezza e Durabilità: Gli Elite 8 Active di Jabra sono riconosciuti come gli auricolari più robusti al mondo, in grado di resistere alle condizioni più estreme, garantendo una lunga durata nel tempo.

Gli Elite 8 Active di Jabra sono riconosciuti come gli auricolari più robusti al mondo, in grado di resistere alle condizioni più estreme, garantendo una lunga durata nel tempo. Tecnologia di Tenuta: La tecnologia Jabra ShakeGrip™ assicura una tenuta ottimale, permettendo libertà di movimento senza il timore di perdere gli auricolari.

La tecnologia Jabra ShakeGrip™ assicura una tenuta ottimale, permettendo libertà di movimento senza il timore di perdere gli auricolari. Isolamento Acustico: La funzione Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) offre un isolamento acustico efficace, permettendo di godere della musica senza distrazioni.

La funzione Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) offre un isolamento acustico efficace, permettendo di godere della musica senza distrazioni. Qualità Audio: Il Dolby Audio garantisce un suono di qualità superiore, con dettagli sonori cristallini e definiti.

Il Dolby Audio garantisce un suono di qualità superiore, con dettagli sonori cristallini e definiti. Chiamate Chiare: Grazie alla tecnologia antivento a 6 microfoni, le chiamate risultano chiare e senza interferenze, anche in ambienti ventosi.

Contenuto della Confezione

Nella confezione troverete gli auricolari, la custodia di ricarica, diversi eargels per un comfort personalizzato, un cavo USB e i manuali di garanzia e avvertenze.

Perché Optare per Jabra Elite 8 Active:

Gli Elite 8 Active sono una scelta ponderata per chi desidera un equilibrio tra robustezza, qualità audio e comfort. Sono particolarmente adatti a chi pratica sport o semplicemente desidera un paio di auricolari affidabili e di lunga durata. Il prezzo a cui vengono venduti sul sito di Jabra è di 199€ e la spedizione è gratuita con ben 100 giorni per valutare il prodotto ed eventualmente restituirlo a costo zero.