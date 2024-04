Jabra Elite 5: auricolari wireless invisibili con ANC ibrida al 33%

Se fai alla svelta puoi mettere e mani su degli auricolari wireless spettacolari a molto meno del loro prezzo. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Jabra Elite 5 a soli 99,99 euro, invece che 149,99 euro.

Come puoi vedere ora c’è uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare la bellezza di 50 euro sul totale. Non è una promozione che durerà a lungo, a questa cifra li vorranno tutti. Anche perché siamo di fronte a un prodotto di qualità superiore con un design accattivante e un suono eccezionale. A un prezzo così sono da prender al volo.

Jabra Elite 5 a super prezzo solo su Amazon

Questi auricolari wireless sono dotati della cancellazione del rumore ibrida che ti consente di ascoltare la musica in qualsiasi posto senza problemi. Anche mentre sei in chiamata non sentirai i rumori che ti circondano e chi ti ascolta udrà la tua voce perfettamente nitida. Inoltre hanno un design molto compatto e spariscono quasi una volta che le indossi, garantendo un comfort spettacolare.

I driver da 6 mm offrono un suono pulito e potente e godono di una batteria incredibile che dura fino a 7 ore con una sola ricarica e 28 ore con la custodia. In più sono resistenti all’acqua con certificazione IP55, per cui li puoi usare anche sotto la pioggia e mentre ti alleni.

Non perdere tempo dunque. A questa cifra andranno a ruba. Quindi va immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 5 a soli 99,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.