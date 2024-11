Jabra Elite 4: auricolari wireless di ottima qualità ora al 20% (Black Friday)

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione del Black Friday Amazon che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque metti subito nel tuo carrello Jabra Elite 4 a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro.

Potrebbe sembrare che non sia uno scontone ma tieni presente che si tratta del minimo storico. È chiaro dunque che al prezzo più basso di sempre li vorranno tutti e dovrai fare in fretta. Anche perché questi auricolari wireless godono di tantissime funzioni che ti permetteranno di ascoltare la musica in qualsiasi ambiente. Sono comodissimi, hanno una batteria gigante e garantiscono chiamate perfette.

Jabra Elite 4: a questo prezzo sono da prendere al volo

Non c’è dubbio, a un prezzo così basso gli auricolari wireless Jabra Elite 4 sono probabilmente la migliore occasione nella categoria. Grazie a una custodia leggerissima e compatta li potrai tenere sempre con te. Anche gli auricolari stessi sono molto leggeri e godono di inserti in silicone morbido che si infilano nelle orecchie garantendo una grandissima stabilità ed essendo praticamente invisibili.

Li potrai associare fino a due dispositivi simultaneamente passando quindi da uno all’altro in modo semplice. Grazie alla cancellazione attiva del rumore puoi ascoltare la musica che preferisci in qualsiasi posto senza disturbi. Per lo stesso motivo anche le chiamate saranno perfette e sia tu che chi ti ascolta udrete la voce l’uno dell’altro senza fastidiosi rumori. Godono poi di una super batteria in grado di durare per 5,5 ore con una sola ricarica e fino a 22 ore con la custodia.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo. Prima che tutto finisca mai su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 4 a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.